SNPSปันผล 0.19 บ-เดินหน้าสร้างโรงงานใหม่เสริมแกร่ง

"สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ "เผยผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ส่วนที่เหลือ 0.19 บาท/หุ้น เดินหน้าเสริมศักยภาพสายงานการผลิต ด้วยการเดินหน้าเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการพึ่งพาผู้ผลิตภายนอก และเสริมแกร่งห่วงโซ่การผลิตของกลุ่มบริษัทในระยะยาว
นายสุรพิทย์ กีรติบุตร ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNPS พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบ Physical เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติวาระสำคัญ พร้อมสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 มุ่งเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นมูลค่า 28.35 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นมูลค่า 76.95 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ SNPS ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2569 บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน รับจ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัยภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างแข็งแกร่ง จากการเดินหน้าปรับแผนทางธุรกิจให้สอดรับกับดีมานด์และสถานการณ์โดยรวมในปัจจุบัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสริมศักยภาพสายงานการผลิต ด้วยการเดินหน้าเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการพึ่งพาผู้ผลิตภายนอก และเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่การผลิตของกลุ่มบริษัทในระยะยาว สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการรุกธุรกิจท่ามกลางความท้าทายได้เป็นอย่างดี ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมจากธรรมชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และเสริมสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น