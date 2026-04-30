ผู้ถือหุ้นEURO ไฟเขียวปันผล 0.25 บ.-ปักหมุดรายได้โต 10-15%

ผู้ถือหุ้น "ยูโร ครีเอชั่นส์" เฮ ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดปี 68 อัตราหุ้นละ 0.25 บาท กำหนดรับทรัพย์ 21 พ.ค.นี้ ด้านผู้บริหาร “เควิน กัมบีร์” ระบุ เดินหน้าจับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่อสังหาฯ เสิร์ฟเฟอร์นิเจอร์ลักชัวรี ดันรายได้ปีนี้เติบโต 10-15% ผลักดันอนาคตมั่นคง
นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (EURO) ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้าน Living & Lifestyle ที่สร้างสรรค์ทุกพื้นที่การใช้ชีวิตผ่านแบรนด์ระดับโลก เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2568 (มกราคม-ธันวาคม 2568) ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 76.25 ล้านบาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) มีรายได้รวม 1,439.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.52% จากปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายและการบริการ จำนวน 1,426.93 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 668.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.87% โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 46.87% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 146.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.84% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 125.52 ล้านบาท เนื่องจากสามารถบริหารจัดการต้นทุนสินค้าคงเหลือ และต้นทุนการบริการได้ดี
สำหรับในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10.00-15.00% จากปีก่อน ด้วยปัจจัยสนับสนุนสำคัญของยอดขายค้างส่ง (SO Outstanding) ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 มูลค่า 1,430.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.90% จากต้นปี 2568 ซึ่ง Backlog ดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการต่อเนื่องในตลาดสินค้าลักชัวรีและความเชื่อมั่นของลูกค้า ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านไลฟ์สไตล์ระดับลักชัวรีแบบครบวงจร (One-Stop Service) และการบริหารพอร์ตแบรนด์ด้วย Ecosystem Clustering Strategy เป็นหัวใจสำคัญ ทั้งยังจะได้รับแรงหนุนเต็มปีจากแบรนด์ระดับโลกอย่าง Bang & Olufsen (B&O) และการเพิ่มแบรนด์ Vispring จะช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดขายเฉลี่ยต่อรายลูกค้า ผ่านการขายข้ามแบรนด์ (Cross-selling) ภายในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ
“ในปีนี้และในอนาคต EURO ยังคงเดินหน้าจับมือพันธมิตรทางธุรกิจผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อย่างแน่นแฟ้น เพื่อนำเสนอบริการสุดพรีเมียมให้กับลูกค้า อาทิ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI), บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC), บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MJD), บริษัท ซิตี้ เรียลตี้ จำกัด (City Realty Co., Ltd.), บริษัท สไวร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (Swire Properties), บริษัท อีเดน เอสเตท จำกัด (Eden Estate) และ Boat Pattana ด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดหรูที่สะท้อนรสนิยมและสถานะของผู้ครอบครอง เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว” นายเควิน กล่าว