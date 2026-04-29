CHปันผล 0.03 บาท- ปรับกลยุทธ์ มุ่งสร้างการเติบโตยั่งยืน

เจริญอุตสาหกรรม เผยประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.03 บาท/หุ้น มูลค่า 24 ล้านบาท Record date 8 พ.ค. 69 กำหนดจ่ายปันผล 26 พ.ค. 69 สะท้อนความสามารถการสร้างผลตอบแทน เดินหน้าปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ควบคู่บริหารต้นทุน พร้อมขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างการเติบโตยั่งยืน
นายประวิทย์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 24 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) 8 พ.ค. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล 26 พ.ค. 2569
ในปีนี้บริษัทมีแผนต่อยอดวิสัยทัศน์ ‘Expand Control and Be Known’ ควบคู่กับแนวคิด Agile and Accelerated Execution เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตัดสินใจ ปรับตัวต่อสถานการณ์ตลาดได้อย่างทันท่วงที และเร่งคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ก่อนคู่แข่งขัน ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย ควบคู่กับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างเข้มงวดในทุกมิติ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิผลในกระบวนการผลิต ไปจนถึงการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและการส่งออก เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและควบคุมต้นทุน
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยการรักษาสภาพคล่อง ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ชะลอการลงทุนที่ไม่เร่งด่วน และคงประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง
“แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังมีความท้าทายจากสงครามเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ รวมถึงต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจอาหารแปรรูป โดยเฉพาะในฐานะผู้ส่งออก แต่จากแนวโน้มของค่าเงินบาทที่คาดว่าจะอ่อนค่า อาจเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนภาคการส่งออก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับอานิสงค์ด้วยเช่นกัน” นายประวิทย์ กล่าว