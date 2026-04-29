Liberator บุกรั้วธรรมศาสตร์! ปั้นนักลงทุนรุ่นใหม่ผ่านศึก IBMPIC โชว์กึ๋นบริหารพอร์ต 3 แสนเหรียญ

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) ผู้นำแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้าง Community การลงทุนที่มีคุณภาพ ส่ง “โค้ชภัทร” จิรภัทร คงบัว นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน และ “โค้ชจิ้บ” ณัฐพล พัชราพิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและที่ปรึกษาในโครงการ “Portfolio Competition” จัดโดยชมรมนักศึกษา IBMPIC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เพื่อถ่ายทอดทักษะการบริหารพอร์ตระดับอาชีพสู่คนรุ่นใหม่
ด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำ (Learning by Doing) บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด จึงตอบรับเข้าร่วมการสนับสนุนโครงการ IBMPIC ในครั้งนี้และเชื่อว่านี้ไม่ใช่แค่เวทีเพื่อการตัดสินผลแพ้ชนะ แต่คือการส่งต่อ DNA ของลิเบอเรเตอร์ที่ต้องการให้นักลงทุนรุ่นใหม่มีความรู้ที่ถูกต้อง ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ Asset Allocation ไปจนถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตในตลาดทุนอย่างยั่งยืน
ในโครงการนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายผ่านระบบ Paper Trading บนแพลตฟอร์ม TradingView โดยมีเงื่อนไขสำคัญ ได้แก่
• เงินลงทุนจำลอง: ทีมละ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• การบริหารพอร์ต: ต้องกระจายการลงทุนอย่างน้อย 3 ประเภทสินทรัพย์ และถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ตัว
• กลยุทธ์: ต้องผสมผสานระหว่างหุ้นเชิงรุก (Aggressive) และหุ้นเชิงรับ (Defensive) อย่างสมดุล
• วินัยการลงทุน: ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้พอร์ตติดลบ (Drawdown) เกิน 20 - 30%
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Liberator ได้ร่วมให้คำปรึกษาเชิงลึก (Mentorship) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการจำแนกประเภทหุ้นอย่างเป็นระบบ ช่วยเปลี่ยนทฤษฎีจากตำราให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงในสายอาชีพ
การเข้าร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาแล้ว ยังถือเป็นโอกาสสำคัญของ “Liberator” ในการสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่ม Young Generation เพื่อนำมุมมองและพฤติกรรมของนักลงทุนรุ่นใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์และเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นในอนาคต
เปิดบัญชีลงทุนและรับสิทธิเรียนฟรีวันนี้ที่ คลิก https://go.liberator.co.th/xlnX/OAC26
