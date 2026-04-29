หุ้นปิดเช้าบวก 7.72 จุด หุ้นพลังงานนำขึ้นรับอานิสงส์สงคราม-กลุ่มแบงก์เก็ง กนง.ตรึงดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,487.92 จุด เพิ่มขึ้น 7.72 จุด (+0.52%) มูลค่าซื้อขายราว 30,228 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,488.76 จุด และจุดต่ำสุด 1,475.30 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับ
ตัวขึ้นมาสอดคล้องตลาดภูมิภาคแกว่งบวกสลับลบ หุ้นได้ประโยชน์สถานการณ์สงครามดีดขึ้น อาทิ น้ำมัน โรงกลั่น ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า รวมทั้งแรงซื้อในกลุ่มแบงก์เก็งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้นเม็ดเงินไหลเข้าในกลุ่มที่มีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการกำไร รับอานิสงส์จากสงครามในตะวันออกกลาง และเม็ดเงินไหลเข้ากลุ่มปลอดภัย อย่าง โรงไฟฟ้า และกอง REIT ดันราคาหุ้นค่อย ๆ ขยับขึ้น สะท้อนว่าตลาดปรับขึ้นมาอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะกลุ่มอิงเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากมีสัญญาณอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงคราม และอาจถูกปรับประมาณการลง เช่นเดียวกับกลุ่มท่องเที่ยว ระยะสั้นมองเป็นลบ เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหด ต้นทุนท่องเที่ยวสูงขึ้น รวมทั้งสายการบินปรับลดเที่ยวบิน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังเคลื่อนไหวแดนบวกได้ อย่างไรก็ตามแนะติดตามมุมมองเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งอาจปรับลดคาดการณ์ GDP ลง หากอยู่ในระดับ 1.4-1.5% ยังอยู่ในระดับที่ตลาดคาดการณ์ไว้
โดยให้กรอบแนวรับ 1,479 จุด และแนวต้าน 1,490 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,997.94 ล้านบาท ปิดที่ 35.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,513.82 ล้านบาท ปิดที่ 50.75 บาท ลดลง 1.75 บาท
TOP มูลค่าการซื้อขาย 1,235.40 ล้านบาท ปิดที่ 49.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,204.34 ล้านบาท ปิดที่ 310.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,070.82 ล้านบาท ปิดที่ 151.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง