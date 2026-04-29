ผู้ถือหุ้นETL ไฟเขียวทุกวาระ -ลุยขยายเส้นทางอาเซียนสู่เอเชียกลาง

"ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ " เผยผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกวาระ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2568 และทิศทางธุรกิจในปี 2569 เดินหน้าขยายธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เชื่อมเส้นทางขนส่งอาเซียนสู่เอเชียกลาง รองรับการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเพิ่มสัดส่วนรายได้จากบริการมูลค่าเพิ่ม พัฒนาระบบดิจิทัล และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 10-15% จากการขยายฐานลูกค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
นายกมล รุ่งเรืองยศ ประธานคณะกรรมการบริษัท และนายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 สรุปผล
การดำเนินงานประจำปี 2568 และพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติครบทุกวาระตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นต่อทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน และแผนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะต่อไป รวมถึงตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
แผนการดำเนินงานปี 2569 ว่า บริษัทมุ่งขยายธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เชื่อมเส้นทางการขนส่งจากภูมิภาคอาเซียนสู่เอเชียกลาง รองรับความต้องการด้านการขนส่งระหว่างประเทศที่ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะเส้นทางจีน–ลาว–ไทย–มาเลเซีย
ซึ่งมีปริมาณการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ บริษัทมีแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากบริการมูลค่าเพิ่ม
(Value-added Services) เพื่อยกระดับอัตรากำไรและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจในระยะยาว
นอกจากนี้ ETL ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลและระบบบริหารจัดการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับ
การบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัท
ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในปี 2569 ราว 10-15% จากการขยายฐานลูกค้าใหม่ การต่อยอดลูกค้าเดิม และการเพิ่มปริมาณงานขนส่งในกลุ่มสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งบริการขนส่งทางบก คลังสินค้า และพิธีการศุลกากร พร้อมมองหาโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายการให้บริการและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน