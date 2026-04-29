ผู้ถือหุ้นSTARMให้ปันผล 0.058 บ.- รุก E-Commerce - LINE OA

ผู้ถือหุ้น "สตาร์ มันนี่ " โหวตผ่านมติจ่ายเงินปันผลงวดปี 68 ในอัตรา 0.058 บ./หุ้น เตรียมรับทรัพย์ 26 พ.ค.นี้ พร้อมต่ออายุการเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ฟากเอ็มดี "ชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม" ระบุ เดินหน้าขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง พร้อมนำระบบดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกการทำงาน คาดไตรมาส 2/69 เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม E-Commerce และ LINE OA ผลักดันรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%
นายชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) (STARM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2568 (มกราคม-ธันวาคม 2568) ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตรา 75.21% ของกำไรสุทธิ คิดเป็นหุ้นละ 0.058 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 63.8 ล้านบาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
รวมถึงอนุมัติต่ออายุการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ในปี 2569 ออกไปอีก 1 ปี โดยจะเป็นในปี 2570 เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล ถึงความเหมาะสม จึงเห็นสมควรที่จะเลื่อนออกไปอีก 1 ปี เพื่อรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีแผนนำเงินระดมทุนใช้ขยายธุรกิจและเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ
สำหรับในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เครือข่ายร้านค้าปลีก และสาขาของบริษัทฯ โดยจะเน้นช่องทางออนไลน์เป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น ขณะเดียวกันก็มีแผนเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะจำหน่ายผ่านทั้งสาขาและช่องทางออนไลน์ พร้อมให้บริการสินเชื่ออย่างครบวงจร ทั้งแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า อีกทั้งจะขยายบริการในกลุ่มโทรศัพท์มือถือ โดยเปิดให้บริการงานเซอร์วิส ทั้งงานซ่อมและรับเทรดเครื่องตามสาขาต่างๆ
นอกจากนี้ได้เตรียมเปิดให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งแพลตฟอร์ม E-Commerce และ LINE OA ในไตรมาส 2/2569 และในช่วงครึ่งปีหลังจะนำระบบพิจารณาสินเชื่อ (Loan Origination System: LOS) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วการอนุมัติและคัดกรองลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับนำระบบบริหารจัดการสินเชื่อ (Loan Management System: LMS) มาช่วยบริหารพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
“แนวโน้มผลการดำเนินงานงวดปี 2569 คาดว่ายังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง มาจากการจับมือพันธมิตรใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งรุกช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายช่องทางการขายและการปล่อยสินเชื่อได้ดี ขณะที่โครงการ workplace ซึ่งเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคลากรในองค์กร ก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกช่องทางที่ช่วยสนับสนุนการเติบโต โดยปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%” นายชูศักดิ์ กล่าวในที่สุด