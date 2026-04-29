BKGIปันผล 0.05 บ.-ลุยขยายแพลตฟอร์มตรวจพันธุกรรม-ยกระดับเทคโนโลยีจีโนมิกส์

ผู้ถือหุ้น "แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น " ไฟเขียวอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น เตรียมรับทรัพย์ 28 พ.ค. 69 นี้ ฟากซีอีโอ "ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล" ระบุเดินหน้าขยายแพลตฟอร์มการตรวจคัดกรองพันธุกรรม พร้อมโซลูชันและเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์แบบครบวงจร สร้างรายได้เพิ่ม ปักธงปี 69 รายได้เติบโต 20-30%
ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พฤษภาคม และกำหนดจ่ายวันที่ 28 พฤษภาคม สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
สำหรับการจ่ายปันผลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งพื้นฐานทางธุรกิจของ BKGI และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจของทีมบริหาร ทำให้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯเน้นลงทุนเชิงคุณภาพ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
ขณะที่แผนธุรกิจในปี 2569 BKGI เดินหน้าขยายแพลตฟอร์มตรวจพันธุกรรมมากขึ้น เพื่อการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจรแก่ โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งภาครัฐเอกชน ซึ่งจะสร้างรายได้ในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือ และรายได้ประจำจากการขายน้ำยา ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) พร้อมตั้งเป้าปรับสัดส่วนรายได้จากการขายแพลตฟอร์มและโซลูชันให้เพิ่มขึ้นเป็น 40% ขณะที่รายได้จากการให้บริการจะอยู่ที่ 60% จากเดิมที่รายได้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมาจากการให้บริการเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ บริษัทฯเตรียมงบลงทุนราว 40 ล้านบาท เพื่อขยายแพลตฟอร์มเทคโนโลยี รองรับการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรม การคัดกรองโรคทางพันธุกรรม และงานวิจัยจีโนมิกส์ขั้นสูง ครอบคลุมภาคสาธารณสุข การแพทย์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งคาดว่าจะช่วยขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาบริการตรวจขั้นสูง เช่น การตรวจ Biological Age ด้านเวลเนส และการประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BKGI กล่าวอีกว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2569 เติบโต 20–30% เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมุ่งขยายแพลตฟอร์มให้บริการให้มากขึ้น ด้วยแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการตรวจพันธุกรรมมากขึ้น และความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DNA ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และจุดแข็งของ BKGI อยู่ที่ความสามารถในการให้บริการด้านจีโนมิกส์แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งช่วยสร้างความต่อเนื่องของการดูแลสุขภาพในระยะยาว และตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมจีโนมิกส์ของประเทศไทยอย่างมั่นคง
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้งและบริหารห้องปฏิบัติการ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง พร้อมการสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก BGI Group ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการขยายบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯมีรายได้รวม 386.73 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 45.33 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 4/2568 มีรายได้รวม 144.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60.02% เทียบกับไตรมาส 3/2568 มีรายได้รวม 90.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 26.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.08 ล้านบาท หรือ 275.72% เทียบกับไตรมาส 3/2568 มีกำไรสุทธิ 6.92 ล้านบาท