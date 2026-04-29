หุ้นแกว่งไซด์เวย์อานิสงส์น้ำมันดีดขึ้น-เก็งงบ Real Sector จับตา กนง.-เฟด

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ยังไร้ปัจจัยใหม่ ขณะที่ตลาดรอผลการประชุมของธนาคารกลางต่างๆ โดยบ่ายวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดคงอัตราดอกเบี้ย แต่ต้องติดตามมุมมองต่อเศรษฐกิจไทย และช่วงเช้าพรุ่งนี้จะรู้ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ช่วงนี้ยังคาดว่าจะมีแรงเก็งกำไรผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม Real Sector และราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมายืนระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลอีกครั้งก็อาจจะเป็นแรงหนุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีหนุนดัชนีได้เช่นกัน
โดยให้แนวต้าน 1,490 จุด แนวรับ 1,470 จุด