ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.32-แข็งค่าขึ้นสอดคล้องสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(27เม.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.32 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุนเพิ่มเติม เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามปัจจัยใหม่ ๆ จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และผลการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์อย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 271 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 245 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม BOJ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ข้อมูลการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.