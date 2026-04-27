HLจ่ายเงินปันผล 0.22 บ.-รับทรัพย์ 15 พ.ค.นี้

ผู้ถือหุ้น "เฮลท์ลีด "พร้อมใจโหวตผ่านมติจ่ายเงินปันผลงวดปี 68 ในอัตรา 0.22 บาท/หุ้น เตรียมรับทรัพย์วันที่ 15 พ.ค. 69 นี้ ฟากซีอีโอ "ศุภกร พันธุกานนท์" ระบุเดินหน้าลุยเปิดสาขาเพิ่ม-ออกสินค้าใหม่เต็มพิกัด ดันรายได้ปีนี้เติบโต 15% ตอกย้ำการยกระดับสู่ร้านขายยาชั้นนำของประเทศไทย
นายศุภกร พันธุกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) หรือ HL เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 59.84 ล้านบาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มีนาคม 2569 และจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
“การจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เรามั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2569 จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง ยกระดับสู่การเป็น ‘ร้านขายยาชั้นนำในประเทศ’ พร้อมลุยธุรกิจขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”
สำหรับแผนธุรกิจปี 2569 กลุ่มบริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% จากยอดขายเต็มปีของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในปี 2568 พร้อมเดินหน้าขยายสาขาเพิ่มอีก 14 แห่ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทั้งในกลุ่มอาหารเสริมที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม (Bioavailability Enhancer), ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และสมุนไพรลดการสะสมเชื้อไวรัส อย่าง สเปรย์พ่นปาก-จมูก MOUTH SPRAY & NASAL SPRAY “แบรนด์ Q” ซึ่งได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ รวมถึงการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม
ปัจจุบัน HL ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้า ด้วยสินค้ากว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมทั้งยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รองรับดีมานด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ