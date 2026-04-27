หุ้นแกว่งไซด์เวย์ ลุ้นเก็งกำไรกลุ่มชิ้นส่วนฯสู้สงคราม ตอ.กลาง จับตา ครม.เศรษฐกิจ

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีเคลื่อนไหว Sideways โดยภาพรวมการลงทุนยังคงถูกกดดันจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ยังไม่มีพัฒนาการในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม พบว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยหากไม่นับรวมปัจจัยสงคราม ตลาดยังความสำคัญกับหุ้นกลุ่มเทคฯและเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลัก
สำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศ แม้ DELTA จะยังเคลื่อนไหวได้ไม่มากนักเนื่องจากติดเกณฑ์ Cash Balance แต่คาดจะมีแรงซื้อในหุ้นตัวอื่นในกลุ่มเดียวกัน อาทิ HANA KCE CCET
ขณะที่ปัจจัยในประเทศที่น่าจับตาในวันนี้ คือ การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณามาตรการไทยช่วยไทย Plus โดยหากที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวันนี้ ก็จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ต่อไป
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ยังคงแนะนำให้เป็นการลงทุนแบบ Selective โดยเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ผลประกอบการดี และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามอย่างจำกัด