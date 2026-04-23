TWPCปันผลปี 68 อัตรา 0.114 บ.- ปี 69 ตั้งเป้าโต Double Digit

ผู้ถือหุ้น "ไทยวา " มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรา 0.114 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 100.4 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการฟื้นตัวและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง หลังผลการดำเนินงานพลิกกลับมามีกำไรตามแผนที่วางไว้
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2569 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สะท้อนความคืบหน้าของกลยุทธ์การปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจ (Portfolio Transformation) ภายใต้แผน TW 2030 ที่มุ่งเพิ่มสัดส่วนธุรกิจอาหารและแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงและมีศักยภาพเติบโตระยะยาว
สำหรับปี 2569 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตในระดับ Double Digit โดยจะขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ Multicore ครอบคลุมทั้งธุรกิจอาหาร ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) และธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Cost Excellence) และเสริมความแข็งแกร่งด้านซัพพลายเชนผ่านการจัดหาวัตถุดิบจากหลายประเทศในภูมิภาค เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโลก
ขณะเดียวกัน บริษัทเดินหน้าขยายการเติบโตในตลาดศักยภาพ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในตลาดหลักที่มีอัตราการเติบโตสูง พร้อมทั้งเร่งขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการเสริมความแข็งแกร่งในช่องทาง Modern Trade ควบคู่กับการขยายช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
ในด้านนวัตกรรม บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารและ HVA รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่าง “เส้นแก้ว (Kelp)” ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและไลฟ์สไตล์ เพื่อเจาะตลาดพรีเมียมและสร้างการเติบโตในระยะยาว ตอกย้ำการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น “Food Company”
นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างผลักดันกลยุทธ์ China 2.0 โดยมีแผนจัดตั้งโรงงานใหม่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ HVA ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต