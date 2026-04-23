PANELปันผล0.033บ.-มั่นใจเปิดโรงงานใหม่ ดันยอดขายพุ่งกว่า40%

ผู้ถือหุ้น "เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์" พร้อมใจอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 68 เป็นเงินสดอัตรา 0.033 บ./หุ้น รับทรัพย์ 20 พ.ค.นี้ พ่วงแจกวอร์แรนต์ฟรี 2 ชุด PANEL - W1, W2 ผู้บริหารเผยเปิดโรงงานใหม่พร้อมทีมขายมืออาชีพ ผลักดันรายได้รวมปี 69 เติบโตกว่า 40%
นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL) ผู้นำระบบประตูห้องผ่าตัด ประตูอัตโนมัติ ผนังบานเลื่อนกันเสียง และห้องเก็บเสียงเคลื่อนที่ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท คิดเป็น 41.54% ของกำไรสุทธิ มูลค่ารวม 6.27 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่ระดับ 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 30 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
พร้อมกับอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 PANEL-W1 อายุ 1 ปี อัตราที่จัดสรรอยู่ที่ 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นอยู่ที่ 1.30 บาทต่อหุ้น และรุ่นที่ 2 PANEL-W2 อายุ 3 ปี อัตราที่จัดสรร 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 3.68 บาทต่อหุ้น ซึ่งทุกรุ่นสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 95.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 130.63 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ PANEL-W1 และ PANEL- W2
โดยบริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจ ใช้เป็นหลักประกันการประมูลงานโครงการมูลค่าสูง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568) มีรายได้รวม 147.38 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.10 ล้านบาท
สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 40% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนการเตรียมทีมขายมืออาชีพและการเปิดโรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ เพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 2.5 - 4 เท่า ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของงานรับเหมาระบบห้องผ่าตัดและรับเหมางานตกแต่งภายในสูงขึ้น จากการผลิตสินค้าได้เองมากขึ้นและลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ รองรับการขยายฐานลูกค้าและสร้างการเติบโตระยะยาว
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ เดินหน้าขยายตลาดส่งออกไปยังออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีความต้องการสินค้าสูง ขณะที่โรงงานใหม่จะสามารถตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 50 ล้านบาท และอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง ทั้งงานประตูอัตโนมัติและระบบห้องผ่าตัด รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรเข้าประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ด้วยกัน
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “JUMP+” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อยกระดับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนธุรกิจ แผนด้านธรรมาภิบาล และแผนด้านสภาพภูมิอากาศ ที่มีการเติบโตอย่างชัดเจนและวัดผลได้ภายใน 3 ปี (2569-2571) ด้วยเป้าหมายทางการเงิน คือ การสร้างรายได้ในปี 2569-2571 ที่ระดับ 220 ล้านบาท, 300 ล้านบาท และ 400 ล้านบาทตามลำดับ จากปัจจัยสนับสนุนหลากหลายด้าน เช่น การยกระดับการนำเสนอ Total ยกระดับการนำเสนอ Total Operating Room Solution สำหรับลูกค้าโรง พยาบาล, การเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต (Q1/69), เริ่มการต่อยอดสู่ช่อง ทางการตลาดออนไลน์ (Online Channel Expansion) ศึกษาและจัดหา ระบบ CRM เพื่อบริหารทีมขายและ Pipeline, เสริมสร้างความแข็งแกร่งและ ขยายส่วนแบ่งตลาดในตลาดส่งออกเดิม
พร้อมเร่งรุกไปยังประเทศเป้าหมายใหม่ เป็นต้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญในทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรในฐานะผู้นำด้านโซลูชันสุขภาพครบวงจรระดับภูมิภาค พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้เล่นในเวทีระดับโลก