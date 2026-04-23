ผู้ถือหุ้นATLASไฟเขียวปันผลปี 68 รวม 0.15 บ.

ผู้ถือหุ้น "แอตลาส เอ็นเนอยี" อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 68 รวม 0.15 บาทต่อหุ้น โดยงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท/หุ้น เตรียมรับทรัพย์ 22 พ.ค. 69 ตอกย้ำผลการดำเนินงานโตแกร่ง ฟากแม่ทัพใหญ่ "สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์” ระบุมั่นใจดีมานด์พลังงานยังเติบโตได้ดี เดินหน้าขยายธุรกิจ LPG ครบทุกมิติต่อเนื่อง ควบคู่ต่อยอดธุรกิจ สื่อโฆษณาสร้างมูลค่าเพิ่ม ปักธงยอดขายปี 69 เติบโตที่ระดับ Double Digit
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานในปี 2568 รวมในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จ่ายปันผล 2 ครั้ง ได้แก่ งวดระหว่างกาล (1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และจ่ายปันผลเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดจ่ายเงิน วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 คิดเป็น 70.66% ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
"ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเรา บริษัทฯยังคงยึดมั่นในการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนในธุรกิจ LPG ผ่านการยกระดับศักยภาพธุรกิจก๊าซ LPG การสร้างมูลค่าเพิ่ม หนุนมาร์จิ้น”
บริษัทฯ ประเมินว่าความต้องการใช้พลังงานของผู้บริโภคยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกภาคธุรกิจ รวมทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากวิกฤติพลังงาน ราคาของพลังงานทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมามองแหล่งพลังงานอย่างก๊าซ LPG ซึ่งมีต้นทุนต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายการลงทุนในปี 2569 ของบริษัทฯ ขณะเดียวกันมีแผนต่อยอดธุรกิจสื่อโฆษณา “People Touch” ผ่านเครือข่ายสถานีบริการ LPG กว่า 240 แห่งทั่วประเทศ ควบคู่เพื่อสร้างรายได้เสริมและเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาว
ทั้งนี้ ATLAS มีจุดแข็งด้านโมเดลธุรกิจที่เน้น Retail LPG เป็นหลัก ส่งผลให้สามารถบริหารอัตรากำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างการกระจายสินค้าในรูปแบบ Hub and Spoke เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายก๊าซ LPG ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ขณะเดียวกัน การผนึกกำลังกับ PTG Ecosystem จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและขยายช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทมั่นใจว่ายอดขายในปี 2569 จะสามารถเติบโตในระดับ Double Digit ตามแผนที่วางไว้ รายได้เติบโต 10 - 12%
อนึ่ง ATLAS ตั้งงบลงทุนปี 2569 อยู่ที่ 1,000-1,500 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนธุรกิจ LPG 400–700 ล้านบาท ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ LPG 300–400 ล้านบาท และการลงทุนในธุรกิจใหม่อีก 300–400 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต