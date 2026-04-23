หุ้นแกว่งไซด์เวย์ ลุ้นกลุ่มน้ำมัน-เก็งงบ Q1/69 ประคองตลาดสู้สงคราม ตอ.กลางที่ยังไม่แน่นอน

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ โดยที่มีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มน้ำมันที่กลับมาได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยได้ แม้ว่ายังมีความกังวลความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อ
ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังอาจจะมีการเก็งกำไรผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสแรกเข้ามาหนุนได้ในระยะสั้น แต่มองว่าดัชนีอาจจะมีความผันผวนได้ ในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนจากสงครามในตะวันออกกลางอยู่
โดยให้แนวต้าน 1,490 จุด แนวรับ 1,470 จุด