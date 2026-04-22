ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.21-ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(22เม.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.21 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่นในเอเชียอ่อนค่าลงในวันนี้ (แม้นักลงทุนต่างชาติจะซื้อสุทธิทั้งหุ้นและพันธบัตรไทย) สวนทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเด็นการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,836.5 ล้านบาท และ 8,820 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.00-32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนเม.ย. ของ ยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ