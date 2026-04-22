Dลุยให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางเด็กสู่ระดับสากล ดัน BIDHเจาะตลาดโรงเรียนนานาชาติมองแนวโน้มเติบโตสูง

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น ตั้งเป้ายกระดับเดินหน้างานบริการทันตกรรมเฉพาะทางเด็กสู่ระดับสากล เจาะตลาดโรงเรียนนานาชาติ มองศักยภาพยังเติบโตสูง ส่ง BIDH ร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูลความรู้ ปลูกฝังให้ดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่เด็ก ช่วยสร้างพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมในอนาคต
นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D ผู้นำธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมครบวงจร กล่าวว่า กลุ่มบริษัท D ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลช่องปากสำหรับเด็ก โดยได้ทำการตลาดเพื่อให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็ก และตั้งเป้าหมายยกระดับให้บริการทันตกรรมเด็กไปสู่ระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ BIDH ได้ร่วมกิจกรรม ให้ข้อมูลรายละเอียดด้านทันตกรรม กับเด็กในโรงเรียนนานาชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กทุกช่วงวัย เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมในอนาคต
โดยกลุ่มบริษัท D มองเห็นศักยภาพของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น จากข้อมูลงานวิจัยในปี 2568 ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในไทยโตจากปีก่อนหน้า 9.7%และการจัดกิจกรรมทันตกรรมในโรงเรียนนานาชาติ สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดของ BIDH ที่ตั้งเป้ายกระดับให้บริการทันตกรรมสำหรับเด็กไปสู่ระดับสากล
จากการร่วมกิจกรรม BIDH ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากโรงเรียนนานาชาติต่าง ๆ เช่น โรงเรียนบางกอกพัฒนา , St Andrews International School , Future Steps International School , KIS International School และ EkamaiInternational School ซึ่ง BIDH ยังมีเป้าหมายขยายการร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนนานาชาติให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น
“ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับลูกๆ ทั้งด้านสุขภาพโดยรวม และสุขภาพในช่องปาก ในโรงเรียนนานาชาติผู้ปกครองจะเป็นกลุ่มคนไทยที่มีรายได้สูง เป็นผู้บริหารชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีผู้ปกครองบางส่วนเป็นคนไข้ของ BIDH อยู่แล้ว การให้ข้อมูลทันตกรรมเฉพาะทางของเด็ก จึงได้รับการตอบรับที่ดี สุขภาพในช่องปากที่ดีของเด็กเป็นพื้นฐานสำคัญต่อเนื่องถึงอนาคตด้วย การที่ BIDH เข้าไปในโรงเรียนนานาชาติ สอด คล้องกับเป้าหมาย ด้านการตลาดเพื่อยกระดับบริการทันตกรรมเฉพาะทางของเด็กในระดับสากล” นายพรศักดิ์ กล่าว
ทพ. ปวร พรกิตติธีรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ BIDH กล่าวว่า BIDH มีความพร้อมในการให้บริการเฉพาะทางสำหรับเด็กทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงทารกไปจนถึงวัยรุ่น โดยมีทีมทันตแพทย์เด็กที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญสูง ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง ด้านการดูแลช่องปากในเด็ก ทำให้มีความเข้าใจความต้องการ และวิธีการจัดการกับเด็กในทุกช่วงวัย และที่สำคัญมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัยปลอดภัย ใช้เฉพาะกับเด็กในทุกวัย พร้อมทั้งมีสถานที่บรรยากาศการตกแต่งอย่างเป็นมิตร ช่วยลดความกลัวของเด็ก
การดูแลรักษาช่องปากของเด็ก ผู้ปกครองควรพามาพบทันตแพทย์ตั้งแต่อายุยังน้อย ก่อนอายุ 1 ปี หรือหลังฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น จะช่วยสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ สร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำฟัน และการดูแลรักษาปัญหาช่องปากของเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย จะช่วยลดปัญหาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ปัญหาหลัก ๆ ที่พบในเด็ก คือ การสบฟันที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของขนาดฟันและโครงสร้างบนใบหน้า จากการขึ้นของฟันที่ผิดปกติ หรือจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
สำหรับโรงพยาบาลฟัน BIDH คนไข้ทุกคนจะได้รับการรักษาด้วยมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานในระดับสากล ทันตกรรมสำหรับเด็ก มีเครื่องมือให้ความปลอดภัยสูง ในการรักษาทางทันตกรรมโดย เฉพาะเด็ก หรือ วัยรุ่นตอนต้น จะต้องมีความเข้าใจปัญหาในเด็กแต่ละคน และต้องมีคำแนะนำวิธีการดูแลฟัน ดูแลสุขภาพช่องปาก วิธีรักษาป้องกันปัญหา และหากเด็กได้รับการตรวจพบปัญหาในระยะเริ่มต้น จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยหลีกเลี่ยงค่ารักษาที่แพง หรือการรักษาที่เจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้