นายกฯ ถก 4 หน่วยงาน ศก. ทบทวนงบปี 70 กำชับทุกหน่วยลดรายจ่ายไม่จำเป็น รับมือโลกผันผวน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
โดยการประชุมร่วมของ 4 หน่วยงานวันนี้ เพื่อพิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อเป็นการกำหนดงบประมาณประจำปี และวิธีการ เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รวมทั้งกำหนดกรอบงบประมาณ รายจ่าย รายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การพิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณ เพื่อให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ภายใต้สถานการณ์ของโลกที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก ในเรื่องของการสู้รบในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางพลังงาน และเศรษฐกิจต่อประเทศไทย ดังนั้น ในส่วนของภาครัฐจึงมีความจำเป็นในการปรับวิธีการทำงานให้เพิ่มประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ส่งผลให้การจัดทำงบประมาณปี 70 มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
"เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ยังคงรักษาวินัยการเงินการคลัง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งทางการคลัง จึงจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด รวมถึงแสดงให้เห็นถึงวิธีคิด ในการวางแผนงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง" นายกรัฐมนตรี กล่าว
พร้อมระบุว่า หลังจากมีการชี้แจงให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทาง วิธีการจัดทำงบประมาณปี 70 แล้ว ขอให้พิจารณาทบทวนวงเงิน และเตรียมการให้สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลได้แจ้งไว้ให้ทุกส่วนราชการรับทราบ และขอให้การดำเนินงานทั้งหมด อยู่ภายใต้กรอบเวลาที่สำนักงบประมาณคาดการณ์และวางแผนไว้ เพื่อนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา และให้มีการผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และนำงบประมาณมาใช้ได้ภายในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 70 (1 ต.ค.69)