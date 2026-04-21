ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.05-เคลื่อนไหวในกรอบแคบ-รอความชัดเจนสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(21เม.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใกล้เคียงระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.09 บาทต่อดอลลาร์ฯ..โดยเงินบาทมีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันค่อนข้างแคบในช่วง 32.00-32.12 บาทต่อดอลลาร์ฯ เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางในช่วงนับถอยหลังก่อนเส้นตายข้อตกลงหยุดยิงจะสิ้นสุดลงในวันนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,841 ล้านบาท และ 531 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.85-32.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก และฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ