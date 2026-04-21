APCSคว้างานโซลาร์2โครงการใหญ่มูลค่ารวม 772 ลบ.

"เอเซีย พรีซิชั่น"เดินหน้าเชิงรุกธุรกิจวิศวกรรมพลังงานแบบครบวงจร รับกระแสการลงทุนพลังงานสะอาด หลังคว้างานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 772 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปี 2569 ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากลูกค้า และสนับสนุนมูลค่างานในมือ (Backlog) ให้อยู่ในระดับแข็งแกร่งกว่า 1 พันล้านบาท พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของรายได้ปี 2569
นายสุริยล อุดชาชน กรรมการบริหารสายงานธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาก่อสร้าง 2 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย 1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Solar - Battery Energy Storage System: BESS) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มูลค่ารวม 620 ล้านบาท โดยมีผู้ว่าจ้าง คือ บริษัท Minebea Super Solar Power Ltd. (MSSP) และมีขอบเขตงานแบบ EPC มีหน้าที่วางแผนและดำเนินการกิจกรรมด้านวิศวกรรม จัดซื้อ และก่อสร้างทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
โดยโครงการดังกล่าวมีขนาดกำลังการผลิต 48.69 เมกะวัตต์ และทำงานร่วมกับระบบแบตเตอรรี่ขนาด 60.18 เมกะวัตต์-ชั่วโมง รวมถึงการติดตั้งสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ และระบบสายส่งภายใน เพื่อรองรับการเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) มูลค่า 152 ล้านบาท โดยมี บริษัท กันกุล โซล่าร์ พาวเวอร์เจน จำกัด เป็นผู้ว่าจ้าง ขนาดกำลังการผลิต 60.00 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทเข้ารับงานในส่วน Balance of Plant (BOP/BOS) ครอบคลุมงานระบบประกอบหลักของโครงการ
ทั้ง 2 โครงการมีแผนดำเนินงานแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ภายในปี 2569 ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของรายได้และผลการดำเนินงานในปีนี้อย่างมีนัยสำคัญ
“การได้รับงานทั้ง 2 โครงการ สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าและศักยภาพการแข่งขันของ APCS ในธุรกิจวิศวกรรมพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปแบบ EPC และงานระบบเฉพาะทาง โดยบริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากร วิศวกรรม และการบริหารโครงการ เพื่อส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด” นายสุริยล กล่าว