ไม่เหมาะขึ้น VAT! เลขาสภาพัฒน์ฯ ยันสถานการณ์ยังไม่เอื้อ แม้อยู่ในแผนเดิม

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ กล่าวถึงความชัดเจนในการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 7% เป็น 10% โดยยืนยันว่า จากสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีการปรับขึ้น และส่วนตัวคิดว่า จากสถานการณ์ในขณะนี้การปรับขึ้นคงจะยาก เพราะต้องดูสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ แม้เรื่องนี้อยู่ในแผนเดิมอยู่แล้ว ส่วนจะดำเนินการเมื่อไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ส่วนการวาระประชุม 4 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงบประมาณ และสภาพัฒน์ในวันพรุ่งนี้ เป็นเรื่องปกติในการจัดทำงบประมาณปี 2570 จึงต้องมีการหารือกันก่อน เพื่อดูเรื่องกรอบงบประมาณ แต่เชื่อว่าการจัดทำงบปี 2570 จะเร็วขึ้น โดยจะเร่งให้ออกได้ตามกรอบที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคมนี้
ส่วนการพิจารณาปรับเพิ่มหนี้สาธารณะนั้น นายดนุชา กล่าวว่า การจะดำเนินการต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุม และตนต้องมีการหารือกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.คลัง ก่อน