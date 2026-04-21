หุ้นแกว่งตัวคาดหวังสหรัฐฯ-อิหร่านเจรจารอบใหม่-น้ำมันพุ่งหนุน แต่หุ้นใหญ่ขึ้น XD ถ่วง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์อัพ โดยคาดหวังโอกาสการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านในรอบใหม่จะมีการเกิดขึ้นได้จริง และอาจจะมีความชัดเจนออกมา หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาพูดว่าทีมเจรจาได้เดินทางไปยังปากีสถาน เพื่อเตรียมการเจรจากับอิหร่าน
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบมีการปรับเพิ่มขึ้นมาราว 5% ก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนหุ้นกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมีในวันนี้ได้เช่นกัน แต่ยังมีปัจจัยกดดันของหุ้นใหญ่ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันนี้ เช่น KBANK CRC และ STGT ซึ่งอาจจะทำให้การแกว่งตัวขึ้นของดัชนีในวันนี้ไม่ได้แรงมาก
โดยให้แนวต้าน 1,495-1,500 จุด แนวรับ 1,475 จุด