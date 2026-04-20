ADVICEรุก JUMP+ ปักหมุดรายได้ 2.5 หมื่นล.ปี 2571

“แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท ” ประกาศทิศทางธุรกิจครั้งสำคัญ กางโรดแมปการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ภายใต้ยุทธศาสตร์ “JUMP+” ตั้งเป้ารายได้รวมทะยานสู่เป้าหมาย 25,217 ล้านบาท ภายในปี 2571 ชูอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่แข็งแกร่งระดับ 15% ต่อปี ผ่าน 3 กลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE เปิดเผยว่า “การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทตั้งเป้าหมายในการขยายศักยภาพการเติบโตในธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์การขยายช่องทางการจำหน่าย และขยายฐานลูกค้า เพื่อการเติบโต และการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านประสิทธิภาพการดำเนินงานและระบบดิจิทัล ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือขององค์กร และเสริมเสถียรภาพทางการเงิน โดยบริษัทมุ่งผลักดันให้รายได้จากการขายและการให้บริการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้รวม 25,217 ล้านบาท ภายในปี 2571 จากสิ้นปี 2568 รายได้รวมอยู่ที่ 16,580 ล้านบาท” นายณัฏฐ์ กล่าว
สำหรับแผนยุทธศาสตร์ JUMP+ จะขับเคลื่อนผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย กลยุทธ์แรก บริษัทเดินหน้า “เร่งเครื่องการเติบโต” ผ่านการขยายช่องทางจำหน่ายและฐานลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการขยายสาขาในรูปแบบ Double-Format ที่ผสาน Advice Store และ iStore เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และยกระดับโอกาสการขาย ขณะเดียวกันยังเดินหน้าปรับ Product Mix ไปสู่กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยเฉพาะสมาร์ตโฟน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของรายได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า
ควบคู่กันนี้ บริษัทเร่งต่อยอดรายได้จากกลุ่มลูกค้าองค์กร ภาคการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ โดยตั้งเป้ารายได้จาก commercial project เพิ่มเป็น 840 ล้านบาทในปี 2569 และขยายต่อเนื่องเป็น 1,380 ล้านบาทภายในปี 2571 พร้อมเดินหน้าขยายรายได้จากช่องทางขายส่งและออนไลน์ โดยตั้งเป้ายอดขายออนไลน์แตะ 3,880 ล้านบาทภายในปี 2571
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ บริษัทตั้งเป้าควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด โดยลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A to Sales) ลงเหลือ 8.0% ภายในปี 2571 จากระดับ 8.3% ในปัจจุบัน พร้อมยกระดับผลิตภาพขององค์กรเพื่อรองรับการเติบโตของรายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านฐานะการเงิน บริษัทมุ่งบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีวินัย โดยตั้งเป้าควบคุม Cash Conversion Cycle ให้อยู่ที่ระดับประมาณ 8 วัน เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไป
“เรามุ่งมั่นสร้างรากฐานที่ยั่งยืนด้วยการยึดหลัก ESG และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับขอบเขตธุรกิจที่ขยายตัวขึ้น ซึ่ง ADVICE เชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์ JUMP+ จะเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย” นายณัฏฐ์กล่าว