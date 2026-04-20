หุ้นปิดเช้าลบ 2.60 จุด แกว่งแคบรอจับตาศึกสหรัฐ-อิหร่าน หวั่นไทยขยายเพดานหนี้ฉุดความเชื่อมั่น

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,479.85 จุด ลดลง 2.60 จุด (-0.18%) มูลค่าซื้อขายราว 29,344 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,472.24 จุด และจุดสูงสุด 1,484.97 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวในกรอบปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อย แม้มีประเด็นลบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความผันผวน เมื่อคืนวันศุกร์อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่ล่าสุดกลับมาปิดอีกครั้ง และเช้าวันนี้มีข่าวสหรัฐโจมตีเรือของติดธงอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่ได้ตอบรับต่อประเด็นดังกล่าวมากนัก เนื่องจากสถานการณ์ไม่ได้ขยายความรุนแรงไปจากเดิม และยังคาดหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านในสัปดาห์นี้ มองสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของสงครามผ่านไปแล้วที่สุดน่าจะเจรจากันได้ ทำให้นักลงทุนอาจให้น้ำหนักประเด็นสงครามลดลงและกลับมาติดตามการเปิดผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และทิศทางเศรษฐกิจ
ขณะที่ปัจจัยในประเทศ รัฐบาลเตรียมขยายเพดานหนี้สาธารณะ เป็นประเด็นลบที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ และอาจเห็นการปรับลด Credit Rating ของไทยลง นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะทยอยออกมา
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ ประเมินแนวรับ 1,470 จุด และแนวต้าน 1,490 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
SCB (XD) มูลค่าการซื้อขาย 4,284.85 ล้านบาท ปิดที่ 135.50 บาท ลดลง 9.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,033.33 ล้านบาท ปิดที่ 141.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,947.42 ล้านบาท ปิดที่ 188.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,828.89 ล้านบาท ปิดที่ 46.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,214.75 ล้านบาท ปิดที่ 34.50 บาท ลดลง 0.25 บาท