ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งรื้อนิยาม "ผู้ถือหุ้นใหญ่" ธุรกิจโบรกสัญญาล่วงหน้า ต้องโปร่งใสถึงตัวจริง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการทบทวนนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขอรับความเห็นชอบ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลจนถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ตามที่ ก.ล.ต. ได้ทบทวนนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขอรับความเห็นชอบ เพื่อให้สะท้อนถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถดำรงไว้ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงเพื่อให้การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. มีความสอดคล้องกัน โดย ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการ ก.ล.ต. จึงได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) กำหนดให้นิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) กำหนดให้การพิจารณาการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้นับรวมถึงคู่สมรส* และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนกรณีที่มีพฤติกรรมการมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน หรือการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน (acting in concert)
(3) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทบทวนสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ และยื่นขอความเห็นชอบต่อ ก.ล.ต. ภายใน 180 วันนับจากวันที่หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ใหม่ แต่ยังไม่เคยได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์เดิมมาก่อน
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1153 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NjkwN0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดง ความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: chawannuch@sec.or.th และ kunpatu@sec.or.th จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2569