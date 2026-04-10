ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศปรับปรุงเกณฑ์วัตถุประสงค์การใช้เงินของผู้ออกตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินของผู้ออกตราสารหนี้ ทั้งกรณีการใช้เงินไม่เป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคการระดมทุน
จากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (issuer) และหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้ ยังมีส่วนที่ไม่ชัดเจนและมีข้อจำกัดด้านความยืดหยุ่นที่อาจกระทบต่อการดำเนินการระดมทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและสรุปผลเมื่อเดือนมกราคม 2569 ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยตามหลักการที่เสนอ ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์เรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เสนอปรับปรุง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของ issuer หากมีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยไว้ โดยกำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิแล้ว
(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เปิดเผยไว้ โดยกำหนดให้ issuer ต้องใช้เงินตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่เปิดเผย หากประสงค์จะใช้เงินแตกต่างจากที่แจ้งไว้ ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวก่อน
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1151 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Njg3NURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือ ทาง e-mail: debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569