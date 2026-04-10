ผู้ถือหุ้นSFLEX ไฟเขียวปันผลอีก 0.05 บ.

ผู้ถือหุ้น "สตาร์เฟล็กซ์ " อนุมัติจ่ายปันผลอีก 0.05 บาท/หุ้น รับทรัพย์ 8 พ.ค.นี้ รวมทั้งปี 68 จ่ายเงินปันผล 0.17 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 127.6 ล้านบาท พร้อมปรับโครงสร้างทุน สอดรับแผนธุรกิจ เสริมแกร่งการเงิน ฟากซีอีโอ “สมโภชน์ วัลยะเสวี” ระบุ แผนปี 69 เดินหน้าสร้างแบรนด์ดิ้ง ควบคู่จับมือพันธมิตรแบบ Co-development ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์-นวัตกรรม เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ตั้งเป้ายอดขายแตะระดับ 2,200 ล้านบาท
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 37.30 ล้านบาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568) ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.054 บาท เป็นเงิน 40.30 ล้านบาท และจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.066 บาท เป็นเงิน 50 ล้านบาท เท่ากับ 0.12 บาท/หุ้น ส่งผลให้การจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปี 2568 เท่ากับ 0.17 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 127.6 ล้านบาท
ขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีมติอนุมัติ ปรับลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 51,249,960 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 461,252,536 บาท เป็น 410,002,576 โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 102,499,920 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทั้งนี้การปรับลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงสร้างทุนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินในระยะยาว
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯเดินหน้าสร้างแบรนด์ดิ้ง (Branding) ตอกย้ำจุดแข็งด้านคุณภาพสินค้าและการบริการ ควบคู่กับการร่วมมือกับพันธมิตรในรูปแบบ Co-development เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความแตกต่างของสินค้าในตลาด พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว ขณะที่แผนการลงทุนที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต แต่ในระยะถัดไปจะปรับมาเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแทน โดยจะยกระดับกระบวนการผลิตผ่านการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อรองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นผ่านการติดตั้ง Solar Rooftop ให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ คาดจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาว และสนับสนุนการก้าวสู่ Green Energy เต็มรูปแบบ โดยในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายมียอดขายเติบโตแตะระดับ 2,200 ล้านบาท