หุ้นแกว่งไซด์เวย์ รับ Sentiment บวกคาดหวังเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านพรุ่งนี้ ท่ามกลางแรงขายลดเสี่ยงก่อนหยุดยาว

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์หรือไซด์เวย์อัพ โดยที่ตลาดคาดหวังประเด็นการเปิดเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านในกรุงอิสลามาบัดในวันเสาร์นี้ เพื่อหารือประเด็นต่างๆ รวมถึงการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและการรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมัน ทำให้ยังคงเป็น Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุ้นที่ยังหนุนดัชนีแกว่งตัวขึ้นได้
อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องรอความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าวออกมา และอาจจะมีความผันผวนได้ หากนักลงทุนมีการขายลดความเสี่ยงออกมา ก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะปิดทำการในวันหยุดยาวสงกรานต์ โดยให้แนวต้าน 1,500 จุด แนวรับ 1,470 จุด