ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.58-รอติดตามเส้นตายการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ ปธน. ทรัมป์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(7 เม.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.58 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใกล้เคียงระดับปิดตลาดในประเทศเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยแม้เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียรับความหวังว่า สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจทยอยคลี่คลายลง อย่างไรก็ดี กรอบการแข็งค่าของเงินบาทยังเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามเส้นตายการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ ปธน. ทรัมป์ กำหนดไว้ หลังจากล่าสุดมีสัญญาณว่า อิหร่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอหยุดยิง และต้องการให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ช่องแคบฮอร์มุซ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 2,730 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 450 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.40-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และรายงานการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 17-18 มี.ค.