หุ้นปิดเช้าบวก 7.96 จุด กลุ่มพลังงาน-ปิโตรฯหนุน พร้อมเก็งปันผลกลุ่มแบงก์ จับตาเส้นตายถล่มอิหร่าน

ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,461.96 จุด เพิ่มขึ้น 7.96 จุด (+0.55%) มูลค่าซื้อขายราว 24,756 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดต่ำสุด 1,449.43 จุด และจุดสูงสุด 1,465.00 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัวดีกว่าหลายตลาดในภูมิภาค แม้ปัจจัยสงครามในตะวันออกกลางยังกดดันทิศทางอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ แต่ตลาดบ้านเรามีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์สงคราม โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน อาทิ PTTEP PTT บวกนำตลาด รวมทั้งกลุ่มปิโตรเคมีฟื้นตามราคาขายขยับขึ้น หลังโรงงานในอิหร่านถูกโจมตี ขณะที่กลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นเก็งกำไรเงินปันผล แม้ธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจบ้างแต่มองว่า Downside ไม่มาก
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ต่อ จับตาสถานการณ์ตะวันออกกลางเส้นตายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ขู่จะโจมตีอิหร่านหากไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา 20.00 น.ของวันนี้ตามเวลาสหรัฐฯ (ตรงกับเวลา 07.00 น.ของวันพุธที่ 8 เม.ย.ตามเวลาไทย) เพื่อให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ไม่เช่นนั้นสหรัฐฯ จะทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าทุกแห่งของอิหร่านภายใน 4 ชั่วโมง รวมทั้งช่วงปลายสัปดาห์แนะติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ โดยให้กรอบแนวรับ 1,455 จุด และแนวต้าน 1,470 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,459.06 ล้านบาท ปิดที่ 275.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 1,455.45 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,324.68 ล้านบาท ปิดที่ 35.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,317.53 ล้านบาท ปิดที่ 160.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,308.68 ล้านบาท ปิดที่ 144.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง