ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.86-เคลื่อนไหวกรอบกว้าง-กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางยืดเยื้อ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(30 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.86 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 32.88 บาทต่อดอลลาร์ฯ... ทั้งนี้ เงินบาทมีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันในช่วงค่อนข้างกว้างที่ 32.72–33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าในช่วงเช้าสอดคล้องกับแรงขายสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชียท่ามกลางความกังวลต่อสถานการ์ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าหลังไม่ได้อ่อนค่าทะลุแนว 33.00 ประกอบกับมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการฟื้นตัวขึ้นของเงินเยน (เนื่องจากทางการญี่ปุ่นออกมากล่าวเตือนความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและการอ่อนค่าลงมากของเงินเยนในช่วงที่ผ่านมา) และการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 933 ล้านบาท และ 2,335 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.70-33.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.พ. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก และฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูล PMI เดือนมี.ค. ของจีน ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมี.ค. ของยูโรโซน รวมถึงตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือนก.พ. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค. ของสหรัฐฯ