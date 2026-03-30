หุ้นปรับลงตามภูมิภาคผวาสงครามขยายวงกว้างหลังกลุ่มฮูตีร่วมวง ดันราคาน้ำมันพุ่ง

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ที่เปิดมาปรับตัวลงแรง จากสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่อง อีกทั้งมีการประกาศจากกลุ่มฮูตีเข้าร่วมสงครามกับอิหร่าน ทำให้เกิดความกังวลในสถานการณ์ตะวันออกลางที่จะตึงเครียดมากขึ้น
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ปรับขึ้นมาในระดับเหนือกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ทำให้เกิดความกังวลผลกระทบที่จะตามมาต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ทำให้ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันต่อ Sentiment ของตลาดหุ้น
โดยให้แนวต้าน 1,450-1,460 จุด แนวรับ 1,420-1,430 จุด