หุ้นปิดลบ 14.99 จุดเซ่นราคาน้ำมันโลก-ในประเทศพุ่ง รอความชัดเจนเจรจาสหรัฐ-อิหร่าน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,442.92 จุด ลดลง 1.03 จุด (-1.03%) มูลค่าซื้อขาย 65,310.89 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวลงมาแกว่งในแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,439.38 จุด และจุดสูงสุด 1,453.79 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 156 หลักทรัพย์ ลดลง 324 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 169 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นไปค่อนข้างมาก แต่วันนี้การเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเอเชีย เนื่องจากภาพของปัจจัยสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงมีความไม่แน่นอนในการเจรจาสันติภาพ ทำให้นักลงทุนยังรอติดตามความชัดเจนก่อน
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันตลาดหุ้นอีกครั้ง และราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นถึง 6 บาทก็ส่งผลต่อ Sentiment กดดันให้ตลาดหุ้นชะลอตัวลงมา
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าตลาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ ปัจจัยที่ยังต้องติดตาม คือ ทิศทางของการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมการลงทุน โดยให้แนวต้าน 1,460 จุด แนวรับ 1,430 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,812.64 ล้านบาท ปิดที่ 158.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,630.23 ล้านบาท ปิดที่ 34.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,530.61 ล้านบาท ปิดที่ 278.00 บาท ลดลง 12.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 3,287.11 ล้านบาท ปิดที่ 44.25 บาท ลดลง 1.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,160.38 ล้านบาท ปิดที่ 146.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง