กรุงศรี คอนซูมเมอร์เปิดตัว'0% OUTLET'-รับเทรนด์ผู้บริโภคเน้น‘คุ้มค่า-ตอบโจทย์- สะดวก’

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยผลประกอบการปี 2568 เติบโตได้ดีกว่าตลาด โดยมียอดบัญชีลูกค้าใหม่ 574,000 บัญชี, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 396,000 ล้านบาท, ยอดสินเชื่อใหม่ 94,000 ล้านบาท และยอดสินเชื่อคงค้าง 143,000 ล้านบาท ชี้พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่อในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย แสวงหา “ความคุ้มค่า ตอบโจทย์ และสะดวก” พร้อมมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ และโปรโมชันที่มอบความคุ้มค่าในการใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต, เติมน้ำมัน พร้อมเปิดตัว “0% OUTLET” ฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน UCHOOSE นำเสนอแผนผ่อนชำระ 0% ทุกชิ้น ทุกหมวดสินค้ากว่า 3,000 รายการ จากพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ มอบความสะดวกยิ่งขึ้นในการจับจ่ายสินค้าและการบริหารการใช้จ่าย
นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส เปิดเผยว่า ปี 2568 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เติบโตเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน อยู่ที่ระดับ 1.2% สำหรับบัตรเครดิต และ 2.3% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อผ่อนชำระ นับว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจอันเป็นผลจากการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนคุณภาพพอร์ตสินเชื่อที่แข็งแกร่ง
ทั้งนี้ จากข้อมูลของสายงานยุทธศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึกของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ พบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อในปี 2568 ผู้บริโภคมองหาทางเลือกในการใช้จ่ายที่ “คุ้มค่า ตอบโจทย์ความต้องการครบ และใช้จ่ายสะดวก ดังนั้น พื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ และโปรโมชันที่มอบความคุ้มค่าในการใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต, เติมน้ำมัน พร้อมเปิดตัว “0% OUTLET” ฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน UCHOOSE นำเสนอแผนผ่อนชำระ 0% ทุกชิ้น ทุกหมวดสินค้ากว่า 3,000 รายการ จากพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ มอบความสะดวกยิ่งขึ้นในการจับจ่ายสินค้าและการบริหารการใช้จ่าย โดยมีหมวดสินค้าหลากหลายให้เลือก อาทิ ทองคำและเครื่องประดับ, โทรศัพท์มือถือและสินค้าไอที, เฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่งบ้าน, แฟชั่นและไลฟ์สไตล์, แพ็กเกจท่องเที่ยว, สินค้าและบริการเกี่ยวกับรถยนต์, สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ฯลฯ เพียงคลิกช้อปปิงและเลือกทำรายการผ่อนได้ง่าย ๆ ทันใจ ทุกที่ ทุกเวลา ตอบครบทุกความต้องการของผู้บริโภคแบบครบจบในแอปเดียว