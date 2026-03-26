CardXเร่งทบทวนกลยุทธ์ธุรกิจ–มาตรการดูแลลูกค้า-คุมความเสี่ยงพอร์ตรับแรงกดดันวิกฤตพลังงาน

บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (CardX) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมา บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง โดยยังคงยืนยันเป้าหมายการดูแลลูกค้าควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ประเมินว่าแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ และการฟื้นตัวอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือยาวไปจนถึงปลายปี เนื่องจากผลกระทบเชิงโครงสร้างด้านพลังงานที่ส่งผ่านมายังต้นทุนการดำเนินธุรกิจ อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของรายได้ และภาวะการจ้างงาน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เปราะบางอยู่แล้วก่อนเกิดวิกฤต โดยเฉพาะในภาคการผลิต การขนส่งโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยและรวมถึงฐานลูกค้าของบริษัทด้วย
นางสาวหทัยพร จิรจริยาเวช Chief Financial and Strategy Officer บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (CardX) กล่าวว่า CardX มองวิกฤตพลังงานครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจจริงในระยะหลายเดือนข้างหน้า แม้หลังจากที่สงครามจะจบไปแล้วก็ตาม ต้นทุนธุรกิจจะสูงขึ้น รายได้ครัวเรือน และเสถียรภาพการจ้างงานจะอ่อนแอลง ซึ่งแรงกดดันเหล่านี้มีแนวโน้มยืดเยื้อ ดังนั้น จึงอยากให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงวินัยทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ทั้งต่อผู้ให้บริการทางการเงินและต่อลูกค้า
สำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ CardX สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยจำนวนบัตรเครดิตที่เข้ามาใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 ที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนลูกค้าใหม่ของสินเชื่อบัตรกดเงินสด CardX Speedy Cash เติบโตมากกว่าเท่าตัว การเติบโตดังกล่าวเป็นผลจากความพร้อมด้านโครงสร้างธุรกิจ หลังจากบริษัทดำเนินการย้ายฐานข้อมูลลูกค้าสู่ระบบปฏิบัติการใหม่แล้วเสร็จ การเข้าบริหารพอร์ตบัตรเครดิตลูกค้ากลุ่มเวลธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการขายและให้บริการลูกค้า และการใช้ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเอสซีบีเอกซ์อย่างเป็นระบบ
ในส่วนของช่องทางดิจิทัล การใช้งานแอปพลิเคชัน CardX ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ตั้งแต่การสมัครผลิตภัณฑ์ การปรับวงเงิน ไปจนถึงการบริหารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
"อย่างไรก็ดี วิกฤตในปัจจุบันย่อมส่งผลต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงอยู่ระหว่างการประเมินและทบทวนแผนอย่างรอบคอบ พร้อมกันนี้ CardX ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประวัติทางการเงินดีและมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเอสซีบีเอกซ์มาอย่างต่อเนื่อง"
อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีความผันผวนสูง ที่ผ่านมา CardX ได้ออกแคมเปญส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพ อาทิ ส่วนลดและแคชแบคสำหรับการใช้จ่ายด้านพลังงาน การเดินทาง และยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการจัดแคมเปญ Pay Day และ Double Day อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทยังเดินหน้าพัฒนาโปรแกรมสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดตัวในช่วงต้นไตรมาส 2 และในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 นี้
ส่วนลูกค้าที่เริ่มได้รับผลกระทบด้านสภาพคล่อง CardX ได้เตรียมมาตรการดูแลผ่านทีมงานเฉพาะทาง พร้อมนำเสนอทางเลือกในการปรับโครงสร้างการผ่อนชำระให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อช่วยประคับประคองทั้งลูกค้าและคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้สามารถผ่านช่วงเศรษฐกิจผันผวนไปได้ในระยะยาว