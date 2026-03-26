หุ้นปิดเช้าลบ 9.40 จุดพักตัวตามภูมิภาค น้ำมันพุ่งพรวดกดดันค้าปลีก-ไฟแนนซ์ เกาะติดสงคราม ตอ.กลาง

SET ปิดเช้าที่ 1,448.51 จุด ลบ 9.40 จุด (-0.64%) มูลค่าซื้อขายราว 39,097 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งในแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,439.38 จุด และจุดสูงสุด 1,453.79 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ชะลอลงตามภูมิภาคและตลาดหุ้นโลก หลังจากเมื่อวานขึ้นมาแรง นักลงทุนอยู่ในโหมด Wait & See รอติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านยังมึความไม่แน่นอน จึงต้องติดตามพัฒนาการในระยะถัดไป
ขณะที่ปัจจัยในประเทศ การประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดรวดเดียวถึง 6 บาทต่อลิตร กดดันหุ้นกลุ่มบริโภค อาทิ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มไฟแนนซ์
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่ง Sideway โดยให้กรอบแนวรับ 1,445 จุด และแนวต้าน 1,466 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,935.42 ล้านบาท ปิดที่ 157.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,617.65 ล้านบาท ปิดที่ 44.25 บาท ลดลง 1.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,501.89 ล้านบาท ปิดที่ 283.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,943.46 ล้านบาท ปิดที่ 146.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,729.98 ล้านบาท ปิดที่ 57.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง