ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์เปิดทาง บจ.ใน LiVEx เสนอขายหุ้น PP หนุนตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญของ SME

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม
เพื่อให้การดำเนินการนโยบายในการสนับสนุนให้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนศักยภาพและเป็นกลไกสำคัญสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ก.ล.ต. ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture: CD) ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมทุนผ่านตลาดทุนให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx ด้วยหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะผ่อนปรนและยังคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx สามารถเสนอขาย PP หุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ได้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
(1) สามารถเสนอขายได้หากเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (II) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) ไม่เกิน 50 ราย และ จำกัดมูลค่าการเสนอขายน้อยกว่า 10 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing)
(2) มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เช่น รายละเอียดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(3) ไม่กำหนดสิทธิการออกเสียงคัดค้าน (veto) ของผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีการเสนอขาย PP ราคาต่ำ ทั้งหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ และกรณีการเสนอหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) ทุกกรณี
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1146 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NjczN0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: fundraisingpolicy@sec.or.th จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2569