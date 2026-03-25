หุ้นปิดเช้าพุ่ง 32.96 จุดดีกว่าภูมิภาค รับสัญญาณบวกน้ำมันขาดแคลนคลี่คลายหลังเรือไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

SET ปิดเช้าที่ 1,443.35 จุด บวก 32.96 จุด (+2.34%) มูลค่าซื้อขายราว 37,765 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีพุ่งแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,446.95 จุด และจุดต่ำสุด 1,431.18 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวแรง เคลื่อนไหวดีกว่าภูมิภาค เนื่องจากบรรยากาศสงครามในตะวันออกกลางผ่อนคลายระยะสั้น มีความคืบหน้าการเจรจาหลังสหรัฐฯ แสดงท่าทีต้องการเจรจาเพื่อยุติสงคราม โดยมีปากีสถานเป็นตัวกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) อ่อนตัวลง ประกอบกับตลาดหุ้นไทยยังได้แรงหนุนจากการที่เรือขนส่งน้ำมันดิบไทย ของบมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย ทำให้คลายความกังวลไทยขาดแคลนน้ำมันดิบ
ทั้งนี้คาดว่านักลงทุนต่างชาติจะเริ่มกลับมา โดยเช้านี้นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อตราสารหนี้ ราว 5,000 ล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่เกิดสงคราม
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนยังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ต่อ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์สงครามอย่างใกล้ชิด โดยให้กรอบแนวรับ 1,435 - 1,440 จุด และแนวต้าน 1,450 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,678.39 ล้านบาท ปิดที่ 281.00 บาท เพิ่มขึ้น 17.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,890.64 ล้านบาท ปิดที่ 56.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,579.59 ล้านบาท ปิดที่ 51.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,510.28 ล้านบาท ปิดที่ 34.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,438.74 ล้านบาท ปิดที่ 151.00 บาท ลดลง 3.50 บาท