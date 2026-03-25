หุ้นปรับขึ้นต่อ คลายกังวล ตอ.กลาง ขานรับสหรัฐฯเจรจาสันติภาพอิหร่าน

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าปรับตัวขึ้นต่อ ตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช้านี้ หลังจากมีข่าวการที่สหรัฐฯ จะหยุดการโจมตีอิหร่านออกไป 1 เดือน และประธานาธิบดีสหรัฐก็มีการออกมายืนยันการเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ และอิหร่านเตรียมมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้สหรัฐ
ปัจจัยดังกล่าว ทำให้ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลง และเป็นปัจจัยหลักที่หนุนต่อ Sentiment ตลาดหุ้นในวันนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันมีการย่อตัวลงมาแรง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงมา ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่หนุนตลาดหุ้นเช่นเดียวกัน แต่ยังคงต้องระวังความผันผวน เพราะยังอาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น
โดยให้แนวต้าน 1,430 จุด แนวรับ 1,400 จุด