ก.ล.ต. กล่าวโทษ" บิทาซซ่า -ฟรีดอมเวิร์ส " เหตุประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลเถื่อน

สำนักงาน ก.ล.ต.กล่าวโทษ "บิทาซซ่า -ฟรีดอมเวิร์ส "รวททั้งผู้บริหาร "กวิน พงษ์พันธ์เดชา- ธนวัต สุตันติวรคุณ และ วี เกียรติ เควิ่น เฮง " ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรณีประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษบริษัท บิทาซซ่า จำกัด (Bitazza) บริษัท ฟรีดอมเวิร์ส จำกัด (FreedomVerse) นายกวิน พงษ์พันธ์เดชา (นายกวิน) นายธนวัต สุตันติวรคุณ (นายธนวัต) และนายวี เกียรติ เควิ่น เฮง ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีกระทำการเข้าข่ายการประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต (แล้วแต่กรณี) อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 26 และมาตรา 94 ประกอบ มาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ซึ่งเป็นความผิดและมีระวางโทษตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบพบว่า Bitazza ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ให้บริการกับบุคคคทั่วไป ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลกับ Bitazza เอง อันเป็นทางค้าปกติโดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม (เรียกว่า การให้บริการ Crypto Dust) นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า Bitazza ได้ร่วมกับ FreedomVerse ให้บริการผลิตภัณฑ์ Freedom Card คือ การรับซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและถูกนำไปเติมลง Freedom Card โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งมีการเชิญชวนบุคคลเข้ามาใช้บริการผ่านบัญชี Facebook ของ Bitazza ซึ่งแสดงเจตนาให้บริการแก่ลูกค้าเป็นการทั่วไป โดยทั้งสองกรณี ไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการส่งคำสั่งซื้อขายไปที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นใด และเป็นการกระทำนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
การให้บริการทั้งสองกรณีดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่ง Bitazza และ FreedomVerse ดำเนินการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จึงเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 26 อันเป็นความผิดและมีระวางโทษตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ นายกวิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bitazza และนายธนวัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bitazza
เป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการของ Bitazza ในช่วงเกิดเหตุ รวมทั้งนายกวิน และนายวี เกียรติ เควิ่น เฮง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ FreedomVerse และเป็นผู้ลงนามในสัญญาระหว่าง Bitazza และ FreedomVerse จึงเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการของ FreedomVerse ในช่วงเกิดเหตุ ดังนั้น บุคคลทั้ง 3 รายดังกล่าว จึงต้องรับผิดเช่นเดียวกับ Bitazza และ FreedomVerse ตามมาตรา 94 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ แล้วแต่กรณี
ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษ Bitazza FreedomVerse นายกวิน นายธนวัต และนายวี เกียรติ เควิ่น เฮง ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่อไป และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแล้ว
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) รวมถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน SEC Check First และสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ investor alert ลิงก์ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/InvestorAlert
ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทาง Facebook page “สำนักงาน กลต.” หรือ Sec Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป