หุ้นปิดเช้าบวก 12.05 จุด รีบาวด์รับ Sentiment ตปท.ดีขึ้น หลังสหรัฐฯ ผ่อนปรนเส้นตายโจมตีอิหร่าน

SET ปิดเช้าที่ 1,409.39 จุด บวก 12.05 จุด (+0.86%) ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 32,260 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีฟื้นตัว เคลื่อนไหวในแดนบวก โดยทำจุดต่ำสุด 1,407.00 จุด และจุดสูงสุด 1,422.96 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัว หลังเมื่อวานนี้ดัชนีปรับตัวลงแรง โดยการฟื้นตัวตามพัฒนาการสงครามในตะวันออกกลาง หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่านออกไป 5 วัน และกำลังทำการเจรจากับอิหร่าน แม้ว่าภายหลังอิหร่านออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจา แต่ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดผ่อนคลายระยะสั้น โดยราคาน้ำมันดิบย่อตัวลงมา
ขณะที่การเปิดเผยตัวเลขส่งออกส่งออกไทยเช้าวันนี้ออกมาต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตามเชื่อว่าภาคการส่งออกจะชะลอตัวลงเนื่องจากฐานที่สูงในปีที่แล้ว ทั้งนี้ยังต้องติดตามตัวเลขส่งออกในเดือนถัดไป
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ โดยช่วงเช้าดัชนีเปิดตลาดปรับขึ้นแรงกว่าภูมิภาคก่อนมีจังหวะย่อตัวลงมา สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดภูมิภาค แนะติดตามพัฒนาการสงครามอย่างใกล้ชิด โดยให้กรอบแนวรับ 1,400 - 1,395 จุด และแนวต้าน 1,415 - 1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,244.96 ล้านบาท ปิดที่ 146.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,498.26 ล้านบาท ปิดที่ 155.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,366.06 ล้านบาท ปิดที่ 13.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,273.22 ล้านบาท ปิดที่ 264.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,191.46 ล้านบาท ปิดที่ 189.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท