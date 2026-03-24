หุ้นรีบาวด์ตาม ตปท. คลายกังวล ตอ.กลาง หลังทรัมป์เลื่อนโจมตีอิหร่าน

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่ารีบาวด์ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น และเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียก็ปรับตัวขึ้นตาม จากการที่ประธานาธิบดีสหรัฐมีการประกาศเลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านออกไป 5 วัน และมีการเจรจากับอิหร่าน แม้อิหร่านจะออกมาปฏิเสธ แต่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายความตึงเครียดลง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันจะปรับตัวลงมา แต่ก็มีการกลับตัวขึ้นไปในระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล อีกครั้งในเช้าวันนี้ ทำให้อาจจะมีแรงกดดันต่อความกังวลผลกระทบของเศรษฐกิจ และเงินเฟ้ออยู่ ซึ่งอาจจะทำให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนได้
โดยให้แนวต้าน 1,430 จุด แนวรับ 1,390 จุด