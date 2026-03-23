หุ้นปิดร่วง 35.65 จุด รับแรงกระแทกสงคราม ตอ.กลางยืดเยื้อ กังวลราคาน้ำมัน-เงินเฟ้อพุ่ง

SET ปิดวันนี้ที่ 1,397.34 จุด ลดลง 35.65 จุด (-2.49%) มูลค่าซื้อขาย 61,490.16 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีปรับตัวลดลงแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,409.81 จุด และจุดต่ำสุด 1,396.11 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 70 หลักทรัพย์ ลดลง 472 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 110 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวลดลงกว่า 2% เนื่องจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย ทำให้ตลาดมีความกังวลราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูงและเริ่มเห็นความกังวลเงินเฟ้อกลับมา ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย โดยล่าสุดตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดดอกเบี้ยครั้งต่อไปในปีหน้า ส่งผลให้ในปีนี้ตลาดขาดปัจจัยหนุน เกิดแรงเทขายลดความเสี่ยงสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งหุ้นเล่นทองคำ นักลงทุนอยู่ในโหมดระวัดระวัง
ขณะที่ปัจจัยในประเทศแม้จะมีความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล แต่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยไทยอาจไม่ปรับลดลงหากเงินเฟ้อขยับขึ้น และอาจเริ่มมีความเสี่ยงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
แนวโน้มวันพรุ่งนี้อาจมีจังหวะฟื้นตัว เนื่องจากวันนี้ปรับตัวลงมามาก แต่ Upside จำกัด เนื่องจากแรงกดดันสงครามในตะวันออกกลาง โดยให้กรอบแนวรับ 1,375 จุด และแนวต้าน 1,422 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,992.69 ล้านบาท ปิดที่ 155.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,544.35 ล้านบาท ปิดที่ 260.00 บาท ลดลง 9.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,016.96 ล้านบาท ปิดที่ 143.50 บาท ลดลง 2.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,737.81 ล้านบาท ปิดที่ 366.00 บาท ลดลง 14.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,374.98 ล้านบาท ปิดที่ 13.60 บาท ลดลง 0.50 บาท