กรุงไทยโชว์กองทุนKTWCทะลุ 2 หมื่นล้าน-ผลตอบแทนเด่นฝ่าภาวะตลาดผันผวน

ธนาคารกรุงไทย ประกาศความสำเร็จกลุ่มกองทุน Krungthai World Class ยอด AUM ทะลุ 20,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อการบริหารพอร์ตเชิงรุก ภายใต้ความร่วมมือกับ Fidelity International และ บลจ.กรุงไทย ชูผลการดำเนินงานปี 2025 โดดเด่น ท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย (KTB)เปิดเผยว่า กลุ่มกองทุน Krungthai World Class (KTWC) ได้รับความสนในจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ทะลุ 20,000 ล้านบาท จากความโดดเด่นด้านผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะตลาดที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพและความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการของเชิงรุก ภายใต้ความร่วมมือกับ Fidelity International และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM)
ทั้งนี้ จุดแข็งสำคัญของกองทุน คือ การบริหารจัดการพอร์ตเชิงรุก (Active Management) โดยมี Fidelity International ผู้จัดการกองทุนระดับโลก ที่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้แบบ Real-time ตามสถานการณ์โลก อาทิ การเพิ่มน้ำหนักลงทุนในทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดมีความกังวล และการคัดเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่ม Smart Grid ซึ่งเติบโตตามการขยายตัวของ Data Center และ AI ทั่วโลก ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ควบคู่กับการลดความผันผวนของพอร์ตลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองทุนกลุ่ม KTWC ทั้ง 4 กองทุน ครอบคลุมระดับความเสี่ยงที่หลากหลาย เป็น Core Portfolio สำหรับลูกค้า ภายใต้การบริหารของ บลจ.กรุงไทย
"ธนาคารขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในกลุ่มกองทุน KTWC มาโดยตลอด ความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยต่อแนวทางการลงทุนมาตรฐานสากล และสะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนคุณภาพ ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 60 ปีกรุงไทย "ทุกก้าว เพื่อล้านอนาคต" ธนาคารเดินหน้าสร้างโอกาสให้นักลงทุน "ก้าวสู่การลงทุนที่คุณวางแผนได้" ยกระดับโซลูชันการลงทุนที่ครบวงจร ผสานนวัตกรรมและความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก รองรับความผันผวนของตลาดและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว พร้อมมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในทุกมิติ”