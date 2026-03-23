หุ้นปิดเช้าร่วง 29.47 จุด รับแรงขายลดเสี่ยง จับตาเดดไลน์ 48 ชม. สหรัฐขีดเส้นตายเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

SET ปิดเช้าที่ 1,403.52 จุด ลบ 29.47 จุด (-2.06%) ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 33,879 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวลงและเคลื่อนไหวแดนลบตลอดภาคเช้า โดยทำจุดต่ำสุด 1,396.97 จุด และจุดสูงสุด 1,409.81 จุด
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย โดยมีปัจจัยกดดันหลักมาจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความตึงเครียดสูงขึ้น เพราะวันนี้จะเป็น Deadline ที่ประธานาธิบดีสหรัฐวางไว้ 48 ชั่วโมง ทำให้นักลงทุนเลี่ยงความเสี่ยง
โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีแรงขายหุ้นใหญ่ที่กดดันดัชนีหลักๆ โดยเฉพาะ DELTA และหุ้นใหญ่อื่นๆ เช่น ADVANC TRUE AOT GULF CPN CPALL KTB PTT BDMS เป็นต้น โดยจะเห็นว่าเป็นการปรับตัวลงแบบกระจายกลุ่ม ส่วนหุ้นพลังงานต้นน้ำ PTTEP BANPU และหุ้นได้อานิสงส์จาก Supply Disruption เช่น PTTGC, IVL, KSL, STGT, STA ก็ปรับตัวขึ้นสวนตลาดหุ้นไทยเช้านี้
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดว่าแกว่งตัวแดนลบต่อ โดยยังไม่มีประเด็นใหม่เข้ามาเพิ่ม ซึ่งยังคงติดตามสถานการณ์ในตะวันออกลาง แต่อาจจะคาดหวังว่ามีแรงซื้อกลับ เพื่อเก็งกำไร ทำให้ตลาดหุ้นไทยปิดลบไม่มากเท่ากับช่วงเช้าได้หากสถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น โดยให้กรอบ 1,390-1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,273.96 ล้านบาท ปิดที่ 156.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,231.49 ล้านบาท ปิดที่ 260.00 บาท ลดลง 9.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,895.00 ล้านบาท ปิดที่ 33.75 บาท ลดลง 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,725.42 ล้านบาท ปิดที่ 368.00 บาท ลดลง 12.00 บาท
BANPU มูลค่าการซื้อขาย 1,487.22 ล้านบาท ปิดที่ 6.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท