หุ้นผันผวน รับ sentiment ลบ ตปท.กังวลตอ.กลางเดือด แต่น้ำมันหนุนกลุ่มพลังงาน-การเมืองใน ปท.ช่วยพยุง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะมีความผันผวน ตามทิศทางตลาดหุ้นโลก โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังสหรัฐฯ ขู่โจมตีอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งอิหร่านขู่กลับโดยจะปิดช่องแคบฮอร์มุซถาวร รวมทั้งจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในภูมิภาค เป็นสถานการณ์เชิงลบซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นภูมิภาคเช้านี้ที่เปิดตลาดมาอาทิ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับตัวลงแล้วกว่า 3% เป็น Sentiment ลบต่อตลาดหุ้นไทย
อย่างไรก็ตามดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลงตามปัจจัยลบแต่อาจไม่รุนแรงเท่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค เนื่องจากยังมีปัจจัยบวกในประเทศช่วยพยุงตลาดอยู่ ได้แก่ หุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเครมีซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างสูง และหุ้นกลุ่มนี้ได้รับอานิสงส์โดยตรงจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลในตะวันออกกลาง อีกทั้งตลาดได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งตามสถิติแล้วมักเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อตลาดหุ้น นอกจากนี้อัตราเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยพยุงราคาหุ้นไว้ส่งผลให้หุ้นไทยเคลื่อนไหวแข็งแกร่งว่าหุ้นโลก
สัปดาห์นี้แนะติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทย รวมทั้งดัชนี PMI ของหลายประเทศ
โดยให้กรอบแนวรับ 1,420 จุด แนวรับถัดไป 1,410 จุด และแนวต้าน 1,440 - 1,445 จุด