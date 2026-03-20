หุ้นปิดเช้าบวก 8.36 จุดฟื้นรับราคาน้ำมันย่อ-บอนด์ยีลด์ลง-ดอลลาร์อ่อน Fund Flow ชะลอขาย

SET ปิดเช้าที่ 1,425.31 จุด บวก 8.36 จุด (+0.59%) ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 27,619 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัวขึ้นจากลงไปแรงเมื่อวาน ตอบรับปัจจัยบวกราคาน้ำมันย่อลง บอนด์ยีลด์ชะลอ และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ทำให้ Fund Flow ชะลอขาย แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ตึงเครียดตะวันออกกลาง ช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ ให้แนวต้านที่ 1,430-1,435 จุด แนวรับ 1,415-1,420 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,438.79 จุด และจุดต่ำสุด 1,423.47 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัวจากวานนี้ปรับตัวลงไปมาก เนื่องจากราคาน้ำมันโลกปรับตัวลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ก็ลดลง เงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่า ทำให้แรงขายของต่างชาติ (Fund Flow) ชะลอลง โดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่ม Domestic play ดันให้ฟื้นตัวขึ้น
อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดต่อไปทำให้ตลาดมี upside จำกัด
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดหุ้นแกว่งไซด์เวย์ โดยให้แนวต้าน 1,430-1,435 จุด แนวรับ 1,415-1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,944.21 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,891.39 ล้านบาท ปิดที่ 268.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,863.99 ล้านบาท ปิดที่ 154.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,339.42 ล้านบาท ปิดที่ 376.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,277.54 ล้านบาท ปิดที่ 34.00 บาท ลดลง 0.25 บาท