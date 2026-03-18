ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.40-ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน-ทองคำ-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(18 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.36 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทยังคงมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ผันผวน (ในระหว่างวัน ปรับตัวในช่วง 32.25-32.42 บาทต่อดอลลาร์ฯ) โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้าสอดคล้องกับสัญญาณซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของต่างชาติ ประกอบกับยังคงมีแรงขายเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชั่นก่อนการประชุมเฟด อย่างไรก็ดี เงินบาทกลับมาทยอยอ่อนค่าในช่วงบ่ายตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกที่ร่วงลงหลุดแนว 5,000 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์ ขณะที่ ราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มกลับมาปรับขึ้นอีกตามสัญญาณไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,572 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 2,597 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อผลการประชุม สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รวมถึงผลการประชุม BOJ BOE และ ECB ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมี.ค. ของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย และยอดขายบ้านใหม่เดือนม.ค.