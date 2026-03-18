A5เข้าJUMP+ยกระดับศักยภาพองค์กรขยาย –ต่อยอดธุรกิจใหม่

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มุ่งยกระดับศักยภาพและเพิ่มมูลค่าบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และการเติบโตระยะยาว โดยบริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจ 3 ปี ตั้งเป้ารายได้เติบโตอย่างน้อย 30% พร้อมผลักดันกำไรสุทธิแตะ 500 ล้านบาท ภายในปี 2571
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพองค์กรและสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ให้มีรายได้เติบโตอย่างน้อย 30% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 500 ล้านบาท ภายในปี 2571 ซึ่งบริษัทวางกรอบการขับเคลื่อนธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้าผ่านแผนการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1.กลยุทธ์ Scaling the Core, Shaping the Future
บริษัทเดินหน้ากลยุทธ์ Scaling the Core เพื่อขยายธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการรักษาความสามารถในการทำกำไรและการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาโครงการในเซ็กเมนต์และทำเลศักยภาพ พร้อมรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ การออกแบบ การบริการ และความยั่งยืน
ขณะเดียวกัน บริษัทผลักดันกลยุทธ์ Shaping the Future เพื่อขยายสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ สร้าง New S-Curve ขององค์กร เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่และกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยเน้นการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การลงทุนในรูปแบบ Asset-light และการรักษาวินัยทางการเงิน ทั้งนี้บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ ได้แก่ Upper Class Solution และ A5 Design
2.ยกระดับธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทมุ่งส่งเสริมความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งในมิติด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมุมมอง เพื่อเสริมศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการอย่างรอบด้าน ภายใต้กระบวนการที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมตั้งเป้าหมายเข้าสู่การรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ภายในปี 2571 ควบคู่กับการยกระดับระบบการกำกับดูแลความเสี่ยงขององค์กร โดยบูรณาการการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) เข้ากับกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเสริมความยืดหยุ่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจระยะยาว
3.เดินหน้าการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทเริ่มจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Greenhouse Gas Inventory: GHG Inventory) ตั้งแต่ปี 2568 เพื่อรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดเผยข้อมูลบางส่วนได้ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป และกำหนดเป้าหมายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนภายในปี 2571
“A5 มีแผนมุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุล ทั้งด้านผลประกอบการ การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทั้งในมิติกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่จะเป็นกลไกสำคัญให้ A5 สามารถขยายธุรกิจ สร้างโอกาสใหม่ และก้าวสู่เป้าหมายการเติบโตในระยะยาวได้อย่างมั่นคง” นายศุภโชคกล่าว